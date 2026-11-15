Michelle Hunziker 'abbraccia' Aurora Ramazzotti dopo lo sfogo di ieri sera a Ballando con le stelle, dove la concorrente ha parlato del suo passato segnato dai disturbi alimentari. "Ieri sera a Ballando con le Stelle, Auri si è aperta e ha verbalizzato con grande forza e maturità un dolore che ha portato dentro per molti anni", ha esordito la conduttrice sui social.

Hunziker ripercorre alcune frasi pronunciate dalla figlia nel videoclip mandato in onda prima dell'esibizione, e in particolare si è soffermata su una frase: "Per non smettere di amare mia mamma, ho dovuto smettere di amare me stessa". Parole che hanno toccato la conduttrice nel profondo, "ha lacerato il mio cuore materno. Il paragone continuo con me e la cattiveria della gente nei suoi confronti durante tutta la sua infanzia, l’hanno portata alla bulimia per molti anni". Un problema che mamma e figlia hanno "affrontato insieme e io ho cercato in tutti i modi di accogliere questo dolore, non minimizzarlo mai e convincerla di quanto fosse una ragazza meravigliosa con tante qualità che ora stanno tutte venendo fuori perché è risolta, ma quel dolore ha segnato gran parte della sua vita".

"Oggi - continua Hunziker - la continua ricerca di una perfezione che non esiste attraverso i social, il cyber bullismo e i modelli di corpi con una estetica non umana,sempre più ragazzi e ragazze soffrono di disturbi alimentari. Un SOS che stiamo cogliendo anche con Doppia difesa. Presto arriverà un progetto dedicato a questa tematica drammatica. La violenza digitale va bloccata".