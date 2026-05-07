“BellaMa'”, il varietà del pomeriggio di Rai2, ha appena eletto il vincitore della quarta stagione, iniziata l’8 settembre. Nella sfida generazionale tra boomer (over 55 anni) e generazione Z (tra i 18 ei 25 anni), l'ha spuntata Azzurra Leuzzi, 20 anni di Roma. La giuria, composta da Roberta Capua, Rita Forte, Manuela Villa, Pamela Petrarolo, Memo Remigi, Marco Morandi, Don Walter Insero, Tommaso Stanzani, Raffaello Tonon e il coreografo Giampiero Gencarelli, ha preferito la finalista della Generazione Z rispetto a Caterina Novak (65 anni di Napoli), dopo una sfida a base di reel, canto e ballo. Oggi, giovedì 7 maggio, durante l'ultima puntata del programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, sono state assegnate anche le fasce per il Miglior Reel dell'anno: per la generazione Z il vincitore è stato il ternano Nartico (26 anni), mentre per i concorrenti boomer ha prevalso Angioletta Radessi, 79 anni di Messina. La fascia BellaMa' Social per il più votato dal pubblico a casa (attraverso il canale Instagram di Rai2), invece, è andata alla 24enne Vanessa Bronzini di Roma, mentre la fascia Grande BellaMa', assegnata dalla redazione del programma al concorrente che ha fatto il percorso più significativo durante la stagione, se l'è aggiudicata Giannina Porta, 56 anni di Cagliari.

Si è chiusa così la quarta stagione di “BellaMa'”. Dal giorno del debutto del programma (12 settembre 2022) sono 648 le puntate andate in onda, che hanno conquistato giorno dopo giorno il pubblico di casa. La media di share della stagione è stata del 6%, con picchi dell’11,5%.

“BellaMa'” tornerà su Rai2 a settembre, mentre sono ancora aperti (fino al 22 maggio 2026) i casting per la quinta stagione, a cui a oggi si sono già iscritti oltre 3.500 candidati: per informazioni e iscrizioni https://www.rai.it/raicasting .

(Video RaiPlay)