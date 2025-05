Bad Bunny, una data a Milano nel 2026

Bad Bunny arriva in Italia venerdì 17 luglio 2026 con un concerto in programma all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. L’ultimo album della superstar multi-platino vincitore di tre Grammy Awards 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', uscito il 5 gennaio scorso, ha debuttato al primo posto della classifica italiana. Bad Bunny, nato Benito Antonio Martínez Ocasio, sfida i generi, artista più ascoltato di Spotify a livello globale per tre anni consecutivi (2020-22), e detiene il record assoluto di tournée con un incasso di 435 milioni di dollari in un anno solare, con oltre 2,4 milioni di biglietti venduti in 81 spettacoli nel 2022. Il suo 'Most Wanted Tour', tenutosi all'inizio del 2024, è stato celebrato come uno dei più innovativi degli ultimi tempi e ha battuto il record di incassi del Barclays Center, superando il record di 12 concerti detenuto da Jay Z.

La sua eccellenza artistica è stata riconosciuta con imprese storiche, tra cui la prima nomination ai Grammy Awards per l'Album dell'anno, per una produzione in lingua spagnola, 'Un Verano Sin Ti'. L'album, acclamato in tutto il mondo, è anche l'album più ascoltato in streaming su Spotify, con oltre 18 miliardi di riproduzioni. Nel 2025, l'album di Bad Bunny 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ha trascorso tre settimane consecutive al n. 1 della Billboard 200, segnando il suo settimo album nella Top 10 e il nono n. 1 consecutivo nella classifica Top Latin Albums. È inoltre entrato nella storia come il primo artista latino a raggiungere le 100 posizioni nella Billboard Hot 100, consolidando ulteriormente il suo dominio sulla scena musicale mondiale. Dopo il successo del suo sesto album in studio, Bad Bunny ha annunciato la storica residenza 'No me quiero ir de aquí' presso l'iconico Coliseo de Puerto Rico. Inizialmente prevista per 21 spettacoli, la residenza, prima nel suo genere, si è rapidamente espansa a 30 spettacoli a causa della domanda travolgente, con tutti i 400.000 biglietti esauriti in meno di 4 ore.

Al di là della musica, Bad Bunny ha continuato a infrangere i record diventando il primo artista in lingua spagnola ad esibirsi al Coachella. La sua influenza sulla cultura mainstream è cresciuta ulteriormente quando ha ricoperto il doppio ruolo di conduttore e ospite musicale del Saturday Night Live e ha partecipato all'ambito speciale per il 50esimo anniversario: un risultato significativo per i latini e la normalizzazione dello spagnolo in uno degli show più longevi della cultura pop americana. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 12 di giovedì 8 maggio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 12 di venerdì 9 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.