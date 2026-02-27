Fedez e Masini fanno impazzire il pubblico di Sanremo e cantano, per la prima volta insieme dal vivo, il loro brano in gara al festival, ‘Male Necessario’. Folla in delirio e Corso Matteotti totalmente bloccata per lo show case improvvisato, di cui i fan hanno saputo grazie ad un tam tam diffusosi grazie alle stories di Fedez appena un’ora prima. Ma tanto è bastato per far assembrare sotto un balcone che affaccia sul corso principale, a pochi metri dall’Ariston, centinaia di persone. “Grazie a tutti per il supporto ragazzi -ha detto Fedez - Buon Sanremo, divertitevi!”.