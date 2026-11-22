La giudice e il resoconto della puntata dopo lo scontro con Mariotto: "Tentativi di polemiche subito spenti, sono serena"

Lo aveva annunciato al Tg1, lo ha fatto. Barbara D'Urso, dopo le polemiche per scontro in diretta nello show di Rai1 con Guillermo Mariotto, è tornata tra i giurati di 'Ballando con le Stelle' in una nuova postazione tra "tentativi di provocazioni subito spenti", ma anche "un'aria serena" e una cena a fine puntata con tutto il cast. Perché, spiega la stessa 'Carmelita' sui social subito dopo la puntata, "qualunque cosa accada in diretta poi ritorna il sorriso".

"Eccomi qui...sono andata come sempre a cena con gran parte dei ballerini, maestre, maestri, concorrenti come faccio dall'inizio - spiega D'Urso in un reel sui social -. Perché qualunque cosa accada in diretta, dopo, finito quello, ritorna il sorriso, la gioia di vivere, di giocare insieme". Nella puntata di ieri, dice, "ci sono stati dei tentativi di provocazioni, una per altro anche bella...zzzam! - spiega mimando con le mani il gesto della 'pesantezza' -. Ma sono state subito spente e quindi io sono contenta di stare là".

"Mi sono trovata bene, c'è un'aria serena. Mi diverto a guardare le esibizioni, sono state tutte belle, alcune di più alcune di meno ma ci sta perché non può essere tutto piatto...Per cui vado a letto serena". Poi la buonanotte e il bacio dedicato ai follower, naturalmente "col cuore!".