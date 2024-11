Nono appuntamento per Ballando con le Stelle 2024 e nuovo giro tra vittorie, eliminazioni e polemiche. Nella puntata di ieri sera, sabato 24 novembre, è ancora primo posto per Federica Nargi e Luca Favilla. 105 i punti per la coppia, che ha conquistato giuria e pubblico con un quick sulle note di 'Sing, sing, sing'.

Podio, semifinali e eliminati

E mentre Federica Pellegrini con Angelo Madonia e Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli conquistano secondo e terzo posto, con loro accedono alle semifinali le coppie composte da Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti e Tommaso Marini con Sophia Berto.

Capitolo eliminati. Fuori dai giochi, almeno per ora, le coppie composte da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina e Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. Il destino dei concorrenti, come sempre, è legato al ripescaggio nella prossima puntata.

Lucarelli: "Bruganelli sempre goffa, ma..."

Nella clip andata in onda prima della performance, Sonia Bruganelli ha sottolineato di non aver mollato la gara nonostante si sia infortunata più volte durante le prove. Concorrente e maestro si sono esibiti in un gango e la performance è stata molto gradita dalla giuria: "La cosa migliore che tu abbia fatto in questo programma", ha detto la capitana della giuria, Carolyn Smith. Anche per Guillermo Mariotto il voto è positivo. Poi la (mezza) stoccata di Selvaggia Lucarelli: "Ho apprezzato i 15 secondi in penombra, ma devo dire che anche se sei molto goffa è stata una bella esibizione”.

"Ti ringrazio per la tua forza di volontà e resistenza nonostante tutti gli infortuni", ha detto Milly Carlucci rivolgendosi a Sonia Bruganelli, che ha abbandonato la pista dopo essere stata eliminata.