Questa sera a Ballando con le stelle c'è stato uno scambio di frecciate tra Alan Friedman e la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. La coppia formata dal giornalista e la partner di ballo, Giada Lini è stata criticata duramente nelle ultime settimane poiché è stata notata una carenza di impegno.

Alan Friedman contro la giuria

Secondo Selvaggia Lucarelli, Alan Friedman ha iniziato bene il percorso di Ballando con le stelle perdendosi pian piano nel corso delle settimane. “Sembra che tu stia andando indietro. È come se tu volessi rientrare negli abiti che indossavi all’inizio del percorso, ma ormai non riesci più. È come se fossi ingrassato e volessi rientrare in una taglia non tua. Mi sembri un po’ perso e io quasi preferivo la versione macchietta. Mi sono annoiata", ha detto la blogger, utilizzando una metafora.

A difendere il giornalista è stato Alberto Matano che ha commentato positivamente la versatilità portata in scena nel corso delle puntate. Alan Friedman ha preso la palla al balzo e si è difeso dicendo di aver portato ogni tipo di ballo, mostrandosi aperto ad ogni sfida. E subito dopo ha accusato Selvaggia Lucarelli di avergli fatto bodyshaming sulla metafora dei vestiti. Un'incomprensione dovuta alla lingua: "Non capisco bene il tuo italiano", ha detto Friedman.

A mettere fine allo scontro è stata Milly Carlucci che ha preso in causa il "profumo di saggezza" di Alberto Matano scatenando una grossa risata tra il pubblico e la giuria.