Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le stelle e partner di Francesco Paolantoni nel dance show di Rai 1, si è infortunata alla caviglia cadendo a terra durante la performance di sabato 16 novembre. Nelle ultime ore, la ballerina ha aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente avvenuto in diretta durante la scorsa puntata.

Anastasia Kuzmina come sta

La ballerina ha condiviso un video sul suo profilo social dove, accanto a Francesco Paolantoni, spiega le sue condizioni di salute e gli aggiornamenti a riguardo: "Vi volevamo aggiornare sulla situazione attuale che si è sviluppata... positivamente. Non ho fratture, non ho nulla di rotto, ho un legamento lesionato ma non è grave. Non è gravissimo, non posso poggiare il piede a terra per un po' di giorni. Verso la fine della settimana ci proverò, io credo molto nel mio corpo, spero di riuscire comunque a ballare con Franci sabato", ha concluso la ballerina che nel video si regge sulle stampelle accanto al comico. Paolantoni ha aggiunto che non ha intenzione di trovare un'altra sostituta che balli con lui.

Anastasia Kuzmina aveva ringraziato tutti i follower per i messaggi ricevuti dopo l'incidente in diretta: "Nel momento in cui è successo non mi sono resa conto di nulla, solo davanti alla giuria ho sentito un dolore lancinante e mi sono spaventata perché non riuscivo a poggiare il peso sul piede. La buona notizia è che non ci sono fratture. Domani mi faranno una risonanza e saprò se è lesionato il legamento e quanto è grave la situazione. Sicuramente dovrò stare ferma, quanto ancora non si sa. Per fortuna nella grande famiglia di Ballando ci inventiamo sempre soluzioni a tutto, quindi spero di “ballare” in qualche modo lo spareggio, di passarlo e di far arrivare Francesco più avanti possibile in questo percorso. Se invece mi dovessero dire che non c’è la possibilità, e ci dovessimo ritirare, c’è sempre il ripescaggio. Insomma, cerco di prendere il tutto con il sorriso ed è semplice grazie al vostro enorme sostegno", ha spiegato la ballerina.