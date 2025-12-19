D’Urso outsider in quota secondo i bookmaker
Chi vincerà la ventesima edizione di Ballando con le stelle? Domani, sabato 20 dicembre, ci potrebbe essere una finalissima tutta al femminile. Almeno secondo i bookmaker, che vedono Francesca Fialdini favorita numero uno, offerta – si legge su Agipronews - a 1,85 su Snai e Betflag, in leggero vantaggio su Andrea Delogu – in pole nelle ultime rilevazioni - offerta a 2,25.
Potrebbe sparigliare le carte Barbara D’Urso, outsider in quota a 5, seguita da un’altra donna Martina Colombari, in costante crescendo nel corso delle puntate e data vincente a 7. Servirà 'un’impresa' a due ex campioni che nella loro carriera ne hanno viste di tutte colori: la vittoria di Fabio Fognini o Filippo Magnini sale a 16 volte la posta.