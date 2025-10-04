circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Lucarelli-D'Urso: il Var sul 'caso vaffa...'

Botta e risposta tra giurata e concorrente

Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso
05 ottobre 2025 | 00.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vorrei precisare che non ho detto nessun vaffa...". Il 'var' a Ballando con le stelle per risolvere il 'quasi caso' tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli. "Non mi hai mandato a quel paese?", chiede Lucarelli riferendosi al confronto andato in scena la scorsa settimana nella prima puntata. "Assolutamente no", risponde la concorrente "Non quel giorno...", incalza Lucarelli. "C'è tempo? C'è tempo", dice D'Urso.

La giurata prova a suscitare una reazione piccata dalla concorrente. L'esca, però, non produce risultati: "Arriva qualche provocazione e tu metti in mezzo i tuoi figli, non succede assolutamente niente. Barbara, in un tuo programma avresti fatto qualcosa per far succedere qualcosa. Non succede niente...".

"E' un'altra storia. Se fossi stata la conduttrice sarei stata molto contenta di me. Io ci sto mettendo l'anima, con sacrificio. Avrei dovuto dire che ho rosicato per la classifica? Non è così, perché dovrei dirlo? Sono una perfezionista, in caso rosicherò con me stessa", chiosa D'Urso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle barbara d'urso selvaggia lucarelli
Vedi anche
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza