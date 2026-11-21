Il ritorno di Paolo Belli e la gara delle dieci coppie rimaste. Sono alcune delle anticipazioni dell’ottavo appuntamento con 'Ballando con le Stelle', condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 21 novembre alle 21.25 in diretta su Rai 1.

Per tutta la settimana, il caso esploso sabato scorso (che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso) è stato al centro del dibattito televisivo italiano, attraversando i principali programmi della Rai. Mentre l’attenzione mediatica si è concentrata su quanto accaduto, il programma continua il suo percorso, con la consueta passione, il lavoro dei suoi protagonisti e la voglia di regalare al pubblico una nuova puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. Ci sono ritorni che hanno il sapore di casa e quello di Paolo Belli è sicuramente uno di questi. Dopo aver condiviso per tutte le edizioni il palco, la musica e le emozioni del programma, l’artista torna protagonista in una veste inedita: come ospite speciale nello spazio del 'Ballerino per una notte' presenterà la sua nuova ballad 'Come se non ci fosse un domani'. Un ritorno carico di significati e di affetto per Belli, che per anni ha scandito il ritmo del sabato sera con la sua energia e ironia e la musica della sua 'Big Band', diventando uno dei volti più amati e riconoscibili del programma. Con lui, Anastasia Kuzmina, amica ed ex maestra di ballo, con la quale tornerà a condividere l’emozione della pista.

Tornando alla gara, tra eliminazioni, polemiche e confronti particolarmente accesi, saranno dieci le esibizioni della serata. A vincere la settima puntata sono stati Monica Guerritore e Luca Urso che, con una standing ovation da parte del pubblico e della giuria, hanno conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria. A lasciare la gara, sabato scorso, sono stati Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina che, dopo aver già superato quattro spareggi, hanno ottenuto solo il 20% dei voti. Per il concorrente non è stata utilizzata la wild card, già impiegata nella precedente puntata, quando era finito al ballottaggio con Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Le coppie eliminate, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, continueranno gli allenamenti nella speranza di essere ripescate alla decima puntata. A scendere in pista saranno Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alessandro Matri e Giada Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Tante le prove da affrontare, con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il grado di preparazione dei concorrenti, sottoposti al giudizio della giuria composta dalla presidente Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini che, insieme a Rossella Erra, divideranno il tesoretto in tre, facendo salire in classifica le coppie per loro più meritevoli.

Non mancheranno i 'Tribuni del popolo', Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, che commenteranno le esibizioni dei concorrenti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa, che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite attraverso i profili social ufficiali del programma e su RaiPlay. Le esibizioni saranno accompagnate dal ritmo della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Saccà.