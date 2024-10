"Sei una macchietta". Questa l'accusa di Selvaggia Lucarelli rivolta ad Alan Friedman oggi nella quarta puntata di Ballando con le stelle. L'esibizione del giornalista non è piaciuta alla giurata, che oltre ai passi di danza ha criticato l'atteggiamento del concorrente.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli

Alan Friedman è stato salvato all'inizio della puntata dal pubblico, con lo spareggio contro Sonia Bruganelli. Ma la sua esibizione insieme alla ballerina Giada Lini non ha convinto la giura. O meglio, non ha convinto Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

La Lucarelli, inoltre, ha criticato il modo di fare del giornalista: "Non mi convinci. Sei come una macchietta, stai diventando un boomer", ha detto. Poi ha spiegato cosa volesse intendere con il termine "macchietta" e quando il concorrente ha voluto scherzare sul commento, Selvaggia ha aggiunto: "Ecco, ti comporti esattamente come dico. Io ti spiego una cosa seria e tu la butti in caciara". Per Alan Friedman il voto è 0. Questo è il secondo 0 da parte di Selvaggia Lucarelli questa sera: il primo è stato per Francesco Paolantoni .

Mariotto ha alzato la paletta con voto 1: "Questa sera capisco il valore immenso del voto del pubblico. La scorsa settimana abbiamo giudicato Alan Friedman uno dei peggiori qui dentro e stasera è stato salvato. Il mio parere non cambia", ha concluso.