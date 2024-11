Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle, con la puntata in di questa sera sabato 23 novembre in diretta su Rai 1. Il dance show condotto da Milly Carlucci è giunto al nono appuntamento e la finale è sempre più vicina, prosegue la corsa verso la vittoria e le sfide dei protagonisti diventano sempre più difficili, e non mancano gli incidenti di percorso: come quello che è accaduto sabato scorso durante l'esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. La ballerina riuscirà a esibirsi questa sera?

Le anticipazioni di questa sera

La scorsa puntata di Ballando con le stelle è stata vinta da Federica Nargi e Luca Favilla. Questa sera tre sono le coppie che dovranno affrontare il ballottaggio: Anna Lou Castoldi con Nika Perotti, Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina, che si è infortunata proprio durante la scorsa puntata. Quale sarà la coppia che dovrà abbandonare il dance show di Rai 1?

Oltre a conquistare i telespettatori, i protagonisti di Ballando con le stelle dovranno conquistare il favore della giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Accanto alla giuria, sarà presente il "principe del tesoretto", il giornalista Alberto Matano che questa sera scende in pista come Ballerino per una notte. Il conduttore de 'La Vita in Diretta' si cimenterà nell’esecuzione di un paso doble con i ballerini Pasquale La Rocca e Giada Lini. Riuscirà a conquistare la giuria e a portarsi a casa 50 punti?

Scopriremo questa sera se la ballerina Anastasia Kuzmina riuscirà a portare a termine l'esibizione insieme a Francesco Paolantoni: "Non ho fratture, non ho nulla di rotto, ho un legamento lesionato ma non è grave. Non è gravissimo, non posso poggiare il piede a terra per un po' di giorni", avevo detto la ballerina sulle sue condizioni di salute.