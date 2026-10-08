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Ballando, Milly Carlucci: "Muti, La Rocca e D'Urso? È nato un triangolo..."

La conduttrice del dance show è intervenuta su Rai1 nel corso della puntata de 'La volta buona'

Milly Carlucci, Caterina Balivo - La volta buona
Milly Carlucci, Caterina Balivo - La volta buona
08 ottobre 2026 | 16.25
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

A Ballando con le stelle si parla già di triangoli amorosi. Sabato 3 ottobre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione, che ha già scaldato i motori sulle polemiche che accompagneranno questa stagione. Tra queste, continua a far discutere il commento di Barbara d'Urso sull'esibizione di Pasquale La Rocca e Ornella Muti.

In collegamento con 'La volta buona', Milly Carlucci ha già parlato di un possibile triangolo: "È nata un querelle sulla gelosia, che è un sentimento importante. È l'altra faccia dell'amore", ha detto entrando poi nel merito della questione. "C'è un triangolo, il triangolo no", dice ironicamente. "Scopriremo solo vivendo come si evolve questo triangolo", ha aggiunto, lanciando poi l'appuntamento per sabato prossimo con la nuova puntata del dance show di Rai1.

L'episodio

Il commento fa riferimento alla critica mossa dalla giurata Barbara d'Urso dopo l'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca: "Quello che sinceramente non mi è arrivato è l'interpretazione e la passione. Siccome sono abituata a ballare con Pasquale, so quello che lui riesce a tirare fuori, ma non mi è arrivata la passione, ti vedevo spaventata", aveva detto la giurata, interrotta poi dai fischi del pubblico.

A quel punto era intervenuta Simona Ventura che, provando a stuzzicare la giurata, l'aveva incalzata: "Non è che sei un po' gelosetta?". Netta la replica di d'Urso: "Non sono venuta a fare battutine, le cosine e i retroscena. Non capisco di cosa dovrei essere gelosetta".

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la volta buona ballando con le stelle caterina balivo milly carlucci
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