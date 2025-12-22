circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, Mariotto 'confessa': "Finale Delogu-Fialdini era un pari merito"

"Io ho votato per Fialdini in finale per tanti motivi, è una persona corretta"

Fialdini e Pernice
Fialdini e Pernice
22 dicembre 2025 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Era un pari merito". Andrea Delogu con Nikita Perotti ha vinto Ballando con le stelle 2025 battendo in finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il verdetto finale è stato deciso dal televoto del pubblico. "La finale era un pari merito", dice Guillermo Mariotto, uno dei 5 membri della giuria, a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno. In finale, i 5 membri della giuria hanno votato per Fialdini. I 4 'tribuni del popolo' hanno votato Delogu: il televoto ha ribaltato la situazione. "Andrea ha fatto gli ultimi 3 balli a cannone", dice Rossella Erra, uno dei tribuni, risultata alla fine decisiva. "Io -spiega Mariotto- ho votato per Fialdini in finale per tanti motivi. Francesca e Andrea sono entrambe belle persone, da sempre ho la fialdini nel cuore. E' una persona per bene, corretta. Nikita e Andrea, d'altra parte, hanno creato una comunione di coppia e trasmettevano qualcosa al di là del ballo nella trasmissione. Il ballo in finale? Era un pari merito".

A mente fredda, se si analizzano le strategie, spunta anche un errore fatale della coppia Fialdini-Pernice, come evidenzia Raimondo Todaro, maestro vincitore di 5 edizioni di Ballando. "In semifinale, Fialdini ha scelto di sfidare Fabio Fognini e Giada Lini. In quel momento, visto il regolamento, doveva sfidare Delogu per avere una chance di vincere Ballando", dice. Perché? "In semifinale, i tribuni del popolo non votano. Fialdini avrebbe avuto i 5 voti della giuria e a quel punto il televoto non sarebbe bastato, probabilmente, per dare la vittoria a Delogu".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guillermo mariotto ballando con le stelle andrea delogu
Vedi anche
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza