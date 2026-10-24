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Ballando con le stelle, stasera su Rai1 quarto appuntamento: le anticipazioni

Ballerine per una notte Bianca Guaccero e Federica Nargi

Milly Carlucci - Ipa/Fotogramma
Milly Carlucci - Ipa/Fotogramma
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24 ottobre 2026 | 06.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Grande attesa per la quarta puntata di Ballando con le stelle. Oggi, sabato 24 ottobre, alle 21.25 in diretta su Rai1, Milly Carlucci torna in onda con lo show dance e con la gara che entra ancor più nel vivo tra le 13 coppie in pista. La puntata di stasera sarà impreziosita da Bianca Guaccero e Federica Nargi, nel ruolo di 'Ballerine per una notte'.

Le coppie in gara

Tredici le esibizioni delle coppie in gara, alla prova con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione. Queste le coppie che scendono in pista, tra favoriti, rivelazioni e parziali delusioni della prima fase del programma: Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti; Manuela Moreno – Carlo Aloia; Noemi Bocchi – Giovanni Pernice; Alessandro Matri – Giada Lini; Massimo Ghini – Valentina Fiorini; Andy Diaz – Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik – Leonardo Lini; Alberto Ravagnani – Erika Martinelli; Monica Guerritore – Luca Urso; Riccardo Rossi – Elisa Terrasi; Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli; Ornella Muti – Pasquale La Rocca.

La giuria

La Giuria è sempre quella composta dalla Presidente Carolyn Smith, con Barbara d’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Per i giurati, oltre ai voti da assegnare, si profilano altri scambi 'vivaci' con concorrenti a maestri dopo i confronti serrati delle prime settimane. A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra divideranno il tesoretto in 3, facendo salire in classifica le coppie secondo loro più meritevoli.

A commentare le esibizioni i 'Tribuni del popolo', ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Sulla classifica pesa in misura determinante il giudizio finale del pubblico a casa, che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le Stelle e su RaiPlay. Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

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