"Sarà un autunno meraviglioso". Bastano poche parole di Barbara D'Urso e un messaggio dal sapore di annuncio ufficiale da mandare gli utenti in fibrillazione. Per molti, infatti, il post condiviso su X oggi dalla conduttrice suona come un indizio ufficiale: il ritorno in televisione, dopo tre anni di silenzio, potrebbe essere vicino.

D'Urso ha lasciato Mediaset dopo 20 anni di collaborazione. L'addio, arrivato il 31 dicembre del 2023, non sarebbe stato, come è risaputo, dei più sereni. Solo pochi giorni fa in una lunga intervista a 'La Stampa' D'Urso aveva spiegato parte della sua verità sul rapporto con l'azienda e sulla sua decisione di fare causa.

Della Rai e sull'ipotesi di una collaborazione con la tv di stato aveva detto: "In questi tre anni mi erano stati prospettati due progetti editorialmente in linea con l'azienda, sui quali abbiamo lavorato tanto, e improvvisamente sparivano tutti. Leggo sui giornali di varie ipotesi ma nessuno mi ha mai detto nulla ufficialmente. Chi legge può trarre le sue conclusioni". E l'ultima apparizione della conduttrice risale proprio a Rai 1 con la sua esperienza a Ballando con le stelle. Una partecipazione che aveva riacceso l'entusiasmo del pubblico che per anni l'ha seguita quotidianamente nel pomeriggio di Canale 5.

Sarà un autunno meraviglioso! — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) May 26, 2026

Intanto, secondo i rumors, Selvaggia Lucarelli sarebbe uno dei nomi possibili per la prossima conduzione dell'Isola dei Famosi. Un'ipotesi che alimenta nuove indiscrezioni e intrecci televisivi: e se fosse proprio Barbara D'Urso a prendere il posto della giurata a Ballando con le stelle?

A ironizzare sul potenziale incrocio ha provveduto oggi la giornalista che ha condiviso una Instagram stories di un blog che la dava, in modo ufficiale, fuori dal cast di Ballando con le stelle. "Ma almeno fate passà un mesetto", il commento ironico di Lucarelli.