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Basht., due date a Bologna e Milano nel marzo 2027

Doppio appuntamento live per la band alternative rock

Basht., due date a Bologna e Milano nel marzo 2027
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09 novembre 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I Basht., tra le band più acclamate della nuova scena alternative rock, arriva in Italia con un doppio appuntamento live. Le date, prodotte da Vivo Concerti, sono previste lunedì 1 marzo 2027 al Locomotiv di Bologna e martedì 2 marzo 2027 al Circolo Magnolia di Milano e saranno delle occasioni speciali per ascoltare dal vivo l’album di debutto Poor Advice. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 13 novembre 2026 alle 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 18 novembre 2026.

La dimensione live è il cuore dell'identità dei Basht., una band che ha fatto dell'energia, dell'impatto sonoro e della presenza scenica i propri punti di forza. Con quasi 150 concerti all'attivo nell'ultimo anno, si sono costruiti una solida reputazione dal vivo, condividendo il palco con realtà affermate della scena alternative internazionale e partecipando a festival di rilievo. Il loro sound diretto e travolgente promette di conquistare anche il pubblico italiano, portando sul palco tutta la forza che li sta rendendo uno dei nomi emergenti più interessanti del panorama musicale.

I Basht. si stanno rapidamente affermando come una delle realtà più acclamate della scena alternative rock britannica. La band ha conquistato un pubblico sempre più affezionato grazie alla potenza e all'energia dei propri live, condividendo il palco e i tour con nomi come Wunderhorse, Everything Everything e Deadletter. Hanno inoltre calcato i palchi di importanti festival come Truck, Live at Leeds, Dot To Dot, The Great Escape e Other Voices. Con il loro album di debutto Poor Advice, uscito a ottobre 2026 hanno ottenuto importanti risultati nelle classifiche britanniche e irlandesi, raggiungendo la Top 40 nel Regno Unito (Official Albums Chart ) e il primo posto nella classifica irlandese (Independent Album). Con un calendario di concerti sempre più fitto, i Basht. si preparano a consolidare la propria posizione tra le band più interessanti della nuova scena alternative rock.

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