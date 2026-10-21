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Comico americano nella bufera: "Non sapevo che in palestra le donne si vestissero da prostitute"

Shane Gillis è stato protagonista di una battuta che ha diviso l'opinione pubblica

Shane Gillis - Ipa/Fotogramma
Shane Gillis - Ipa/Fotogramma
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21 ottobre 2026 | 14.53
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Una battuta poco riuscita ha scatenato la rabbia social degli Stati Uniti. In queste ore è diventato virale sul web un video del comico americano Shane Gillis, che in uno spettacolo di stand up comedy a Saturday Night Live di inizio ottobre ha parlato dell'abbigliamento delle donne in palestra: "È così tanto che non vado in palestra che non sapevo che ormai le donne si vestissero come delle prostitute", è stata la battuta, che ha scatenato inevitabili polemiche.

Gillis ha poi continuato: "Mi dispiace, ma non saprei come altro descriverlo. Le avete viste? Con quegli shorts", ha detto in riferimento ai pantaloncini da palestra, che ha poi provveduto a descrivere con minuziosi dettagli per rendere più chiaro il concetto. "Però poi guai a guardarle", ha concluso Gillis, ricevendo reazioni contrastanti in sala.

Sul comico si sono abbattute pesanti critiche online, tanto che a difenderlo è intervenuto anche Dana Carvey, collega comico: "Quando fai delle battute, non stai dicendo letteralmente che le donne sono prostitute. Stai semplicemente scherzando", ha detto cercando di difenderlo, ma senza riuscire ad attutire le critiche.

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