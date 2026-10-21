Shane Gillis è stato protagonista di una battuta che ha diviso l'opinione pubblica

Una battuta poco riuscita ha scatenato la rabbia social degli Stati Uniti. In queste ore è diventato virale sul web un video del comico americano Shane Gillis, che in uno spettacolo di stand up comedy a Saturday Night Live di inizio ottobre ha parlato dell'abbigliamento delle donne in palestra: "È così tanto che non vado in palestra che non sapevo che ormai le donne si vestissero come delle prostitute", è stata la battuta, che ha scatenato inevitabili polemiche.

Shane Gillis Explains What its like going to the gym in 2026 #shanegillis #snl https://t.co/HrubWEd5gQ — comiccomedyclub (@comiccomedyclub) October 11, 2026

Gillis ha poi continuato: "Mi dispiace, ma non saprei come altro descriverlo. Le avete viste? Con quegli shorts", ha detto in riferimento ai pantaloncini da palestra, che ha poi provveduto a descrivere con minuziosi dettagli per rendere più chiaro il concetto. "Però poi guai a guardarle", ha concluso Gillis, ricevendo reazioni contrastanti in sala.

Sul comico si sono abbattute pesanti critiche online, tanto che a difenderlo è intervenuto anche Dana Carvey, collega comico: "Quando fai delle battute, non stai dicendo letteralmente che le donne sono prostitute. Stai semplicemente scherzando", ha detto cercando di difenderlo, ma senza riuscire ad attutire le critiche.