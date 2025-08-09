circle x black
Cerca nel sito
 

Belen dopo la lite col benzinaio: "Quando mi arrabbio ho sempre i miei motivi..."

La showgirl argentina ha replicato alle accuse ricevute sui social

Belen - Fotogramma/IPA
Belen - Fotogramma/IPA
09 agosto 2025 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Belen non ci sta e replica alle offese ricevute sui social dopo i video diventati virali che mostrano la lite avvenuta a Porto Cervo tra la showgirl argentina e il proprietario di un distributore di benzina.

Belen ha voluto rispondere ai commenti degli hater che l'accusano di essere stata una "maleducata". In particolare, la showgirl ha replicato a un commento di un utente che le ha scritto: "Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più. Che caduta di stile, peccato". "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque", ha replicato, secca. E ancora: "Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima".

Cosa è successo

Non è scesa nei dettagli quindi non è chiaro cosa sia accaduto, ma secondo i filmati diventati virali la showgirl argentina si è resa protagonista di un acceso scontro avvenuto a Porto Cervo, in Sardegna.

Dal filmato si vede Belen a bordo del suo Suv entrare in una zona evidentemente caratterizzata da divieto d'accesso. Il benzinaio la ferma: "Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?", si sente dire nel video. La showgirl risponde secca e taglia corto: "Perché lei mi sta sul c***o", replica prima di fare retromarcia e allontanarsi.

Il video, diffuso da 'La nuova Sardegna' ha fatto discutere e ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando una vera e propria bufera contro la showgirl, ex compagna di Stefano De Martino. "Sempre stata una gran cafona". "Tesoro, caschi male in Sardegna... non sei a Milano dove tutto ti è concesso". "Ma questi non hanno capito che ci sono delle regole da seguire?", si legge. Al contrario, molti hanno elogiato l'atteggiamento del benzinaio: "Lui un grande".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
belen rodriguez porto cervo belen benzinaio belen lite benzinaio
Vedi anche
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza