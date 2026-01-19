circle x black
Cerca nel sito
 

Bella Ma', Pamela Petrarolo entra in studio e cade - Video

Incidente nel programma condotto da Diaco

Pamela Petrarolo
Pamela Petrarolo
19 gennaio 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pamela Petrarolo protagonista di una rovinosa caduta nello studio di Bella Ma', il programma condotto da Pierluigi Diaco su Raidue. La showgirl è entrata correndo nello studio ma è inciampata, procurandosi una leggera abrasione al ginocchio destro.

Diaco è intervenuto immediatamente. "Vieni a sederti con me", ha detto il conduttore cercando di confortare Petrarolo che, visibilmente scossa dopo l'incidente, non ha potuto esibirsi come previsto nel segmento 'Tutti ballano con Pamela'. "Hai preso una bella botta, Pamela. Non puoi farlo", ha detto Diaco congelando il numero dell'ospite. Petrarolo, dopo lo spavento, sui social ha ironizzato sul fuoriprogramma: il video della caduta è diventato un meme con la didascalia 'io che affronto il 2026'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bella ma' pamela petrarolo
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza