Belve, Belen 'ribalta' tutto: la domanda che imbarazza Fagnani

La showgirl in pressing sulla conduttrice nella prima puntata

Belen e Francesca Fagnani

28 ottobre 2025 | 22.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con tutte le domande tremende che fai, ora ti imbarazzi?". Belen mette alle strette Francesca Fagnani oggi nella prima puntata di Belve. I ruoli si ribaltano tra ospite e conduttrice, almeno per qualche secondo, nel corso dell'intervista che apre la stagione del programma di Raidue.

Belen ricorda quando il suo compagno, il calciatore Marco Borriello, risultò positivo all'antidoping perché utilizzò una crema al cortisone prescritta alla showgirl argentina per trattare un'infezione vaginale. La vicenda finì sulle pagine dei quotidiani sportivi per la 'curiosa' giustificazione per la positività dell'attaccante.

"Dissi cos'era successo. Ero disperata, mi sentivo colpevole. Marco era una persona assolutamente sana che faceva tutto. Il mio medico mi diede questa crema, e visto che avevo contagiato Marco, la usò anche lui", racconta Belen Rodriguez. Il racconto crea uno dei momenti di ilarità in studio. Fagnani ride, Belen attacca: "Tu non l'hai mai avuta la candida?", chiede l'ospite. "Risponda alla domanda sua...", prova a difendersi, senza troppo successo, la conduttrice. "Con tutte le domande tremende che fai, ora ti imbarazzi alla domanda se hai avuto la candida o meno...", la chiosa di Belen.

