Al volante mentre telefona con il cellulare in mano. E a quanto sembra a molti anche senza la cintura di sicurezza. Questa è l'immagine di Roberto Benigni che sta facendo il giro del web e dei social nelle ultime ore. L'attore e regista toscano, premio Oscar con la Vita è Bella, è stato ripreso in un video mentre procede nel traffico di Roma a bordo della sua Smart senza dare seguito ad alcune norme del codice della strada.

"Roberto, Roberto", gridano i fan nel tentativo di attirare la sua attenzione, ma Benigni prosegue senza voltarsi. La clip, condivisa su X e diventata virale in poche ore, ha scatenato un acceso dibattito sui social: in molti hanno sottolineato il cattivo esempio dell'attore. Ma non sono mancate le battute ironiche: "Nel suo nuovo spettacolo 'Il Codice della Strada più bello'", ha scritto qualcuno parafrasando alcuni dei titoli della sua carriera teatrale. Dall’entourage di Benigni sottolineano: “Un video vecchio – dicono - non ha più quella macchina".