circle x black
Cerca nel sito
 

Bianca Atzei annuncia l'addio a Stefano Corti: "Strade diverse, mi sento un po' sola"

La cantante ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Bianca Atzei e Stefano Corti - fotogramma/ipa
Bianca Atzei e Stefano Corti - fotogramma/ipa
22 novembre 2025 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bianca Atzei ha annunciato la separazione da Stefano Corti. Ospite oggi, sabato 22 novembre, a Verissimo la cantante ha parlato della fine della sua relazione con il conduttore televisivo e inviato de 'Le Iene': "Sorridiamo sempre, bisticciamo sempre. È stata una storia d'amore bellissima, meravigliosa. Ma le nostre strade non si incontrano più, capita a diverse persone, è importante parlarne e capire che bisogna prendere due direzioni diverse", ha esordito la cantante.

"È solo un amore che cambia - ha aggiunto - si trafsorma, ma rimane il bene". La rottura è legata ad alcune incomprensioni: "Non stiamo più insieme da settembre. Non ci siamo più trovati, abbiamo perso equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto, l'impossibile".

Bianca e Stefano sono genitori di un bambino, Noa Alexander, nato nel 2023: "Abbiamo creato la cosa più bella, nostro figlio, che ci terrà uniti e legati per sempre. Mi sento protetta, mi sento sola. Questo è un percorso di vita difficile, ma so che lui c'è e sono tranquilla".

Le minacce

Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati minacciati da un numero anonimo. Qualche mese fa, l'inviato de Le Iene aveva raccontato sui social il dramma che stava vivendo insieme alla sua famiglia e aveva mostrato pubblicamente i messaggi anonimi ricevuti. A Verissimo, la cantante ha spiegato: "Sono stati giorni pesanti. Lui ha fatto di tutto per proteggere la nostra famiglia. È iniziato tutto ad agosto, e abbiamo deciso di lasciare Noah con i nonni proprio perché avevamo paura. Ora sono più serena, ma mi giravo continuamente per controllare. Non è stato facile per niente".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bianca atzei verissimo stefano corti
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza