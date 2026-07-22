Big Fish, esce il nuovo singolo 'Pressing'

Big Fish, produttore simbolo della scena hip hop e urban italiana, annuncia oggi 'Pressing', il nuovo singolo - edito da Warner Records Italy/Warner Music Italy - in collaborazione con Macello & Enny P, fuori su tutte le piattaforme digitali venerdì 24 luglio. Si tratta di un ritratto crudo e senza filtri di una generazione sospesa tra ambizione e vulnerabilità, schiacciata da ansie, aspettative e sovraccarico mentale. Al centro del racconto c'è anche il denaro, al tempo stesso via di fuga e fonte di soffocamento, un dualismo che il ritornello martellante rende ancora più incisivo, trasmettendo tutta la tensione e l'inquietudine che attraversano il brano.

A dare voce a questo immaginario sono il giovane rapper classe 2001 Macello insieme a Enny P, rapper italo-colombiana, tra le voci più disruptive della nuova scena urban: due voci che raccontano in modo diretto le contraddizioni della propria generazione, in una quotidianità dove denaro, eccessi e fragilità convivono costantemente. Così Big Fish racconta il brano: "Pressing' nasce da una session in studio con Macello. Dopo qualche giorno mi sono messo al lavoro e ho cambiato il mood del brano, trasformandolo in un brano tech house, raddoppiando i Bpm. Ho poi coinvolto Enny P perché la sua attitudine e il suo immaginario completavano perfettamente il brano. Penso sia qualcosa di fresco per il rap e, soprattutto, una proposta nuova per il pubblico che ascolta prevalentemente trap".

Con una carriera iniziata nel 1994 nel gruppo hip-hop Sottotono, Big Fish ha continuato a farsi conoscere nell’industria musicale come solista e come produttore, contribuendo alla realizzazione di alcune delle canzoni e degli album più importanti della scena rap. Tra le sue collaborazioni più note spiccano opere storiche all’interno del panorama hip-hop del nostro Paese, fra cui 'Tradimento' di Fabri Fibra, 'Supereroe' di Emis Killa e 'Nesliving, Vol. 3 - Voglio di +' di Nesli. In seguito alla reunion dei Sottotono nel 2021, Big Fish è tornato sulla scena in veste di solista nell'estate del 2025 con il singolo 'Lato B' e a febbraio 2026 con 'Amore Disonesto' featuring Jake La Furia e Carl Brave, proseguendo ora con 'Ppressing' insieme a Macello e Enny P, in attesa del suo prossimo progetto discografico.