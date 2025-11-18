"È stato un anno duro, ho avuto problemi con me stessa". Con queste parole Big Mama si racconta a Francesca Fagnani questa sera, martedì 18 novembre, ospite a Belve in onda su Rai 2 in prima serata. Dall'infanzia segnata dal bullismo, dall’autolesionismo e dai pensieri suicidi, all'amore e qualche 'trasgressione'.

"L’ultima volta che è stata lasciata all'improvviso reagì trasformando la sua stanza all'Einstein in una tenda hippy per la pratica del sesso libero. Che ha combinato?" chiede con un sorriso Fagnani. "Sono una grande fan del sesso libero. Mi è capitato di farlo con diverse persone, ma non insieme. Ho fatto esperienze...", confessa BigMama che poi definisce la cosa più trasgressiva "un bodybuilder". "Che vuol dire, è una pratica?" chiede la giornalista. "No, una persona. Un bodybuilder" dice la cantante. "Ma che c'è di trasgressivo!" chiosa Fagnani.

"Per me questo è stato un anno molto difficile" svela BigMama a Fagnani. "Perché?" chiede la giornalista. "L'esposizione che ho avuto negli ultimi anni mi ha fatto molto bene dal punto di vista lavorativo, ma essere così tanto esposta ai giudizi e ai pensieri delle persone mi ha fatto davvero male. E con questa cosa non ci convivo ancora bene".

"La scuola l'ho vissuta come un luogo di bullismo e quando ci torno adesso per parlare con i ragazzi ho paura" dice ancora BigMama. "A 13 anni ha avuto episodi di autolesionismo" ricorda Fagnani. "Mi tagliavo sulle braccia e ai miei genitori nascondevo tutto" prosegue la cantante, che proprio in quegli anni scrisse la canzone 'Charlotte'. "Il testo parla anche di suicidio. Lei ci ha pensato?" domanda Fagnani. "Pensare di averlo avuto in testa a un età più matura mi fa un certo effetto, pensare a una bambina per me è distruttivo" rivela BigMama.