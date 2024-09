Boom concerti estate 2024, Assomusica: "+16% aumento stimato"

Un'estate di successo, quella 2024, per gli eventi musicali, con numeri in crescita in tutta Italia: da Nord a Sud, dai grandi ai centri medio-piccoli, e con una grande partecipazione dei più giovani. A tracciare un bilancio è Assomusica, l'associazione che rappresenta e sostiene gli organizzatori e i produttori di spettacoli musicali dal vivo. "Dall'ultimo riferimento certo fornitoci dal rapporto Siae, che fa riferimento al 2023 rispetto al 2022 - riferisce all'Adnkronos il presidente di Assomusica Carlo Parodi - registriamo una percentuale di crescita dei concerti di musica pop, rock e leggera del +16%. La sensazione è che ciò verrà confermato anche per il 2024, ma l'ufficialità la avremo solo tra qualche mese con la pubblicazione dei dati".

La stagione è stata caratterizzata da un ampio ventaglio di manifestazioni che hanno toccato ogni parte del Paese, dal Nord al Sud, con una particolare attenzione alle realtà centrali e meridionali. "È stato un anno di grande crescita per Assomusica e per i nostri associati", commenta ancora Parodi. "Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico, in particolare dei più giovani, che hanno dimostrato un entusiasmo e una partecipazione straordinaria a tutti gli eventi. Siamo molto contenti anche della grande partecipazione del Sud Italia e dei comuni non metropolitani". Assomusica, dunque, guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti, con l'obiettivo di consolidare il rapporto tra la musica dal vivo e il pubblico e continuare a promuovere la cultura musicale attraverso eventi di alto livello su tutto il territorio nazionale.

Tra gli eventi di spicco il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia, che lo scorso maggio ha radunato circa 100mila spettatori. I Festival hanno animato la stagione più calda dell’anno: il Kappa FuturFestival di Torino e il Nameless in Brianza hanno riunito complessivamente oltre 200mila persone provenienti da tutto il mondo, grande successo anche per il Mantova Summer Festival, l’Oltre Festival di Bologna e il Flowers Festival di Collegno. Gli eventi dell’estate di Assomusica hanno toccato i luoghi culturali più significativi d’Italia, dall’Anfiteatro di Pompei al Parco Archeologico di Ostia Antica, e animato grandi piazze al Nord e al Sud Italia con centinaia di artisti e spettatori provenienti anche (e soprattutto) dall’estero: così è stato per il Live In di Genova e il Mi Ami Festival di Milano, ma anche per l’Unlocked Music Festival di Palermo e il Locus Festival in Puglia.