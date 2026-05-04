In seconda posizione continua a convincere 'Michael', il biopic di Michael Jackson. Sul terzo gradino del podio, 'Super Mario Galaxy'
'Il diavolo veste Prada 2' travolge il box office. Il sequel ha esordito con 11.460.189 euro e una media strepitosa di 16.779 euro in 683 cinema nel weekend 30 aprile – 3 maggio, cui va aggiunto l’incasso del 29 per un totale di 14.178.176 euro. Questo exploit – si tratta del migliore esordio dell’anno dopo 'Buen Camino' (27,1 milioni) – corrobora un fine settimana eccezionale: 17.574.397 euro per 2.167.263 spettatori, inferiore solo allo zaloniano 1° - 4 gennaio. La crescita rispetto all’analogo fine settimana (1 - 4 maggio) del 2025 è del 298% e rispetto allo scorso week-end è del 109%.
In seconda posizione continua a convincere 'Michael' con 4.636.189 euro e una media di 7.167 euro: uscito il 22 aprile, il biopic di Michael Jackson ha raggiunto 13.381.312 euro. Sul terzo gradino del podio, 'Super Mario Galaxy' – Il film che arriva a 13.993.157 euro. Da segnalare nella Top10 Cinetel degli incassi le new entry: 'Nel tepore del ballo' di Pupi Avati esordisce con 151.868 euro e una media di 697 euro in 218 cinema, buoni per il quinto posto; 'Yellow Letters' diretto dall’Ilker Catak de 'La sala professori' è sesto 86.062 euro. Occhio anche all’horror 'Lee Cronin – La mummia', che raggiunge 1.661.583 euro in quarta posizione, e al sentimentale The Drama – Un segreto è per sempre settimo con 5.138.290 euro dal 1° aprile.