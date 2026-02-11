circle x black
Brad Pitt contro Tom Cruise, la super scena creata con l'AI inganna tutti (o quasi) - Video

La sequenza potrebbe ingannare spettatori distratti e magari anche qualche cinefilo

I 'finti' Brad Pitt e Tom Cruise
11 febbraio 2026 | 21.45
Redazione Adnkronos
Una scena mozzafiato con lo scontro finale tra Brad Pitt e Tom Cruise che alla fine ha la meglio e uccide il rivale. Sembra l'epilogo di un film d'azione girato a Hollywood e invece è 'solo' una clip realizzata con l'intelligenza artificiale. La sequenza, postata su X da Ruairi Robinson, potrebbe ingannare spettatori distratti e magari anche qualche cinefilo. Per fortuna, i dialoghi - con le voci 'quasi reali' delle due star - chiariscono che si tratta di un prodotto dell'AI.

''Hai ucciso Jeffrey Epstein, animale. Era una brava persona", dice Pitt tra un pugno e l'altro. "Sapeva troppo delle nostre operazioni con la Russia, doveva morire. E' ora muori tu. Epstein era la chiave della nostra operazione, ma nessuno lo saprà mai perché la verità muore qui", 'sentenzia' il finto Tom Cruise prima di estrarre la pistola e uccidere il rivale.

La clip, che pure presenta il logo 'ai generated' in basso a destra, appare estremamente convincente. Secondo l'autore della clip, è stato sufficiente un prompt di due righe per ottenere il risultato: "A Hollywood sono nei guai", uno dei commenti più gettonati di chi vede in pericolo carriere di attori e stuntman. Quando il trucco appare chiaro, l'attenzione si sposta sul contenuto dei dialoghi e sui riferimenti alla morte di Jeffrey Epstein: tra gli utenti americani, si scatena il dibattito sul caso relativo alla morte del finanziere al centro di una rete di traffico di minori e sfruttamento della prostituzione. Le interazioni volano, due piccioni con una fava.

