Flavio Briatore interviene sui social per mettere fine alle polemiche su una sua presunta dichiarazione sulla gelateria pugliese, che vende un cono gelato al prezzo di 95 euro.

"Sto leggendo molte polemiche nate dalla ripubblicazione di una mia dichiarazione sul costo di un gelato da 70 euro. Ritengo doveroso fare chiarezza", ha esordito l'imprenditore sui social sottolinenando come la sua dichiarazione sia in realtà vecchia di due anni, in cui parlava del turismo, e da cui "è stata estratta una frase con il solo scopo di far sensazione". "In quell'occasione risposi a una domanda generica sul prezzo di un gelato con foglia d'oro", spiega, ritenendo scorretto estrapolare un'intervista vecchia per "farla apparire come un commento attuale".

In quel contesto, Briatore aveva commento in modo molto diretto: “Chi spende una cifra simile per un gelato è un cretino”. Nella storia condivisa sui social, Briatore precisa "non ho citato né fatto riferimento a una gelateria di Ruvo di Puglia, che all'epoca non conoscevo. Qualsiasi collegamento tra quella mia dichiarazione e quella realtà è quindi del tutto privo di fondamento".

E conclude: "Mi dispiace che questa ricostruzione abbia generato un malinteso e alimentato una polemica che si sarebbe potuta evitare con una rappresentazione corretta dei fatti", ringraziando poi il titolare Vincenzo Paparella per "il gentile invito e sarò lieto di visitare Ruvo di Puglia e conoscere personalmente la sua realtà alla prima occasione".