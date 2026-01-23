Bring Me The Horizon tornano in Italia: una data il 2 luglio

I Bring Me The Horizon tornano in Italia l'estate prossima con un'unica data. La band di riferimento dell’alternative metal contemporaneo sarà in concerto il 2 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea). Insieme a loro ci saranno anche Malevolence, Thornhill e Dying Wish. I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita tramite il sito della band dalle 15 di oggi 23 gennaio; tramite Metalitalia.com dalle 10 del 24 gennaio, non sarà necessaria la registrazione al sito; e poi vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 26 gennaio.

I Bring Me The Horizon hanno recentemente annunciato 'Bring Me The Horizon: L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)', che sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo il 25 e il 28 marzo, con biglietti in vendita dall’11 febbraio alle 15 su bmth.live e nexostudios.it dall’11 febbraio. La band ha infine confermato l'uscita fisica e digitale di 'L.I.V.E. in São Paulo' che sarà disponibile dal 10 aprile.