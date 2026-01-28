circle x black
Cerca nel sito
 

Bruce Springsteen contro il "terrore di Stato" dell'Ice, ecco il brano 'Streets of Minneapolis'

Il grido di protesta del Boss per quanto sta accadendo negli Usa

Bruce Springsteen - Afp
Bruce Springsteen - Afp
28 gennaio 2026 | 20.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si intitola 'Streets of Minneapolis' l'ennesimo grido di protesta in musica di Bruce Springsteen che oggi, mercoledì 28 gennaio, ha pubblicato un brano di protesta su quello che ha definito il “terrore di stato” perpetrato dall'Ice a Minneapolis e sugli omicidi di Alex Pretti e Renee Good. Nella canzone il 'Boss' canta de “l’esercito privato del Re Trump del DHS” e uno stralcio del ritornello recita "nell’inverno del ’26 ricorderemo i nomi di chi è morto/Per le strade di Minneapolis.”

“Ho scritto questa canzone sabato - dichiara Springsteen - l’ho registrata ieri e ve la pubblico oggi in risposta al terrore di stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis. È dedicata al popolo di Minneapolis, ai nostri vicini immigrati innocenti e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Restate liberi".

Springsteen è l'ultimo di una lista sempre più lunga di celebrità che hanno espresso il loro disappunto per le azioni dell'Ice a Minneapolis. E si aggiunge a nomi quali Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, tra gli altri. Springsteen da anni ha criticato il presidente Donald Trump, e l'anno scorso i due sono stati protagonisti di un acceso scontro verbale, con Springsteen che criticava il presidente sul palco prima che Trump lo definisse un “rocker raggrinzito come una prugna secca”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Protesta Ice Terrore di Stato Minneapolis
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza