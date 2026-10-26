Guidata dal nipote di Rino, Alessandro Gaetano, la band si esibisce il 29 e 30 ottobre al Riverside, in occasione di quello che sarebbe stato il 76esimo compleanno dell'artista (era nato il 29 ottobre del 1950)e nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario di 'Mio fratello è figlio unico', l’album pubblicato nel 1976.

Ci sono luoghi che custodiscono storie destinate a non finire. Per Rino Gaetano il quartiere Montesacro, a Roma, è stato casa, amicizia, quotidianità e ispirazione. È qui che Alessandro Gaetano, nipote di Rino e voce della Rino Gaetano Band, torna il 29 e 30 ottobre al Riverside, in viale Gottardo, per due serate speciali dedicate allo zio, in occasione del suo 76esimo compleanno (era nato il 29 ottobre del 1950) e nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario di 'Mio fratello è figlio unico', l’album pubblicato nel 1976 che contribuì a definire la sua originalissima identità artistica.

Insieme alla Rino Gaetano Band, Alessandro ripercorrerà le canzoni di un artista che ha saputo raccontare le contraddizioni del Paese con ironia, poesia e uno sguardo libero e anticonformista. La sua voce resta indimenticabile: quella di un eterno ragazzo nella nostra memoria, ancora sorprendentemente fresca nei suoi messaggi, capaci di attraversare il tempo e parlare alle nuove generazioni. La sicurezza sul lavoro, il diritto all'abitare, le speculazioni edilizie, la globalizzazione, la pace, l'emancipazione femminile, gli abusi di potere, le disuguaglianze sociali e il rapporto con le proprie radici e la propria identità sono temi che, attraverso le canzoni di Rino, continuano a interrogare il presente. Il suo linguaggio irriverente e mai banale sapeva trasformare la cronaca e le contraddizioni della società in racconti universali, senza rinunciare alla leggerezza e alla libertà di pensiero.

È proprio da questa eredità viva che nasce la scelta di dare spazio a due giovani voci interessanti della scena musicale italiana, in un incontro tra generazioni nel segno della creatività e della ricerca artistica. Ad aprire la serata di giovedì 29 ottobre, proprio nel giorno del compleanno di Rino, sarà Cristiano Cosa, cantautore e polistrumentista tarantino, che intreccia la tradizione cantautorale italiana con influenze brit pop, rock e funk, in una scrittura personale e ricca di contaminazioni. Venerdì 30 ottobre sarà invece la volta di 'Corpoceleste', progetto del cantautore Massimo Bartolucci, che esplora le fragilità e le relazioni umane attraverso una scrittura introspettiva ed evocativa, accompagnata da sonorità contemporanee. Due percorsi differenti, accomunati dalla voglia di raccontare il presente attraverso la musica e le parole. Perché celebrare Rino significa anche riconoscere quanto la sua libertà espressiva continui a ispirare chi cerca una voce propria. Al Riverside, in una dimensione raccolta e vicina al pubblico, sarà l’occasione per ritrovarsi intorno alle sue canzoni e festeggiare il compleanno di Rino proprio nei luoghi che ne custodiscono ancora la memoria.