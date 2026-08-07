Venezia 83 apre con George Clooney e il Leone alla Carriera. Moretti primo italiano a scendere in gara

Il 5 settembre sarà un sabato da 'urlo' con gli Oasis che porteranno il rock in Laguna
Sarà un’apertura da grande evento quella della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Lido si accenderà mercoledì 2 settembre con la cerimonia inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, ma soprattutto con il momento più atteso della serata: la consegna del Leone d’Oro alla carriera a George Clooney, omaggio a una delle figure più amate del cinema internazionale, protagonista di una lunga stagione tra Hollywood, regia e impegno civile. Subito dopo il tributo, la Mostra entrerà nel vivo con il primo film del Concorso, 'Ink' di Danny Boyle, interpretato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy, mentre la sezione Orizzonti inaugurerà il proprio percorso con 'La ragazza con la Leica' di Alina Marazzi, con Emilia Schüle, Aaron Altaras e Luna Wedler.
Ma Venezia 83 avrà anche un cuore italiano fortissimo. Il primo titolo italiano a scendere in gara sarà quello di Nanni Moretti: sabato 5 settembre 'Succederà questa notte', con Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot e lo stesso Moretti, sarà uno degli appuntamenti più attesi della competizione per il Leone d’Oro. La stessa giornata offrirà uno dei momenti più pop del festival: in serata arriverà fuori concorso 'Oasis: Don’t Look Back in Anger', il documentario di Dylan Southern e Will Lovelace dedicato alla band dei fratelli Gallagher, un tuffo nella storia del britpop e nell’epopea musicale degli Oasis: la presenza di Liam e Noel sul red carpet sarà da urlo, richiamando fan da tutto il mondo
La vigilia del Festival, martedì 1 settembre, sarà affidata alla memoria del cinema italiano con la cerimonia di preapertura e la proiezione di 'Col cuore in gola' di Tinto Brass, interpretato da Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, appuntamento della sezione Venezia Classici. La competizione, dopo l'apertura in grande stile, proseguirà giovedì 3 settembre, giornata che porterà in Laguna due grandi autori internazionali: Martin McDonagh con 'Wild Horse Nine', interpretato da John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Tom Waits e Werner Herzog con 'Bucking Fastard', che riunisce Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Domhnall Gleeson. Fuori concorso sarà invece il momento del cinema italiano con 'Nessun dolore' di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Sempre nella stessa giornata, la sezione non fiction proporrà 'Everest: The Other Side' di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, dedicato alla sfida della montagna più alta del mondo.
Venerdì 4 settembre il Concorso proseguirà con il cinema di Shinya Tsukamoto e il suo 'Nelson San, Anata wa Hito wo Koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?)', con Geoffrey Rush e Lily Franky, e con '15/18 (A Place to Heal)' di Cédric Kahn. Fuori concorso arriveranno invece 'The Basics of Philosophy' di Paul Schrader, con Jack Huston e Bill Pullman, e 'Jupiter' di Alexandre Smia. Una giornata particolarmente intensa anche per il documentario, con il lungo progetto di Julia Loktev 'My Undesirable Friends: Part II - Exile'.
Sabato 5 settembre sarà uno dei momenti più attesi dell’intera Mostra. In Concorso arriverà dunque Nanni Moretti e sarà anche una giornata dal forte richiamo popolare perchè il festival cambierà ritmo con gli Oasis. Nello stesso giorno sarà presentato anche 'Primetime' di Lance Oppenheim, con Robert Pattinson e Phoebe Bridgers, mentre fuori concorso fiction arriverà 'Father Joe' di Barthélémy Grossmann con Kiefer Sutherland e Al Pacino.
Domenica 6 settembre il Concorso proporrà tre titoli di grande interesse: 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon; 'Kvinde Ukendt (Woman Unknown)' di May el-Toukhy; e 'Possible Love' del coreano Lee Chang-dong. Il programma fuori concorso guarderà invece all’arte e alla cultura con 'From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor' di Wim Wenders, 'Holy Wood Dust' di Victor Kossakovsky e la prima parte della 'Biografía de Jorge Luis Borges' di Mariano Llinás.
Lunedì 7 settembre sarà la giornata di un altro grande omaggio: l'attrice Ellen Burstyn riceverà il Leone d’Oro alla carriera, confermando il legame della Mostra con le figure che hanno segnato la storia del cinema. A seguire, la proiezione del cortometraggio 'Flesh Impact' di Maggie Gyllenhaal, presidente della giuria del Concorso, che vede come protagonisti Burstyn, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard. In gara arriveranno 'L’estranea' di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi, e 'Look Back' di Hirokazu Kore-eda.
Martedì 8 settembre sarà invece il giorno di grandi star internazionali: Florian Zeller porterà in Concorso 'Bunker', con Penélope Cruz e Javier Bardem, mentre Casey Affleck presenterà 'Company', con Nick Nolte e Ben Mendelsohn. Tra gli appuntamenti fuori concorso spicca 'Musk' di Alex Gibney, documentario dedicato alla controversa figura dell’imprenditore americano, e 'Joie de vivre', il doc di 7 ore firmato da Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci.
Mercoledì 9 settembre il cinema italiano tornerà protagonista con 'Il fuoco che ti porti dentro' di Edoardo De Angelis, interpretato da Vanessa Scalera e Lino Musella, affiancato in Concorso da 'Un bon petit soldat' di Stéphane Brizé con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon. La giornata proporrà anche l’ambizioso 'Dau' di Ilya Khrzhanovsky, opera di lunga durata tra i titoli più singolari della selezione e 'Place to be' di Kornel Mundruczo (fuori concorso) con Pamela Anderson e Taika Waititi.
Giovedì 10 settembre sarà il momento di Mario Martone, fuori concorso con 'Scherzetto', interpretato da Toni Servillo e Serena Rossi, mentre in gara arriverà 'Un peu avant minuit' di Nicolas Pariser. La giornata comprenderà anche: 'Be Brave' di Francesco Carrozzini sul fondatore di Diesel Renzo Rosso, il primo lungometraggio documentario italiano interamente lavorato con l'intelligenza artificiale; e la serie HBO Max 'Peccato' scritta e interpreta da Emanuela Fanelli con la regia di Valerio Vestoso. Il cast riunisce numerosi protagonisti dello spettacolo italiano.
Venerdì 11 settembre la Mostra si avvicinerà alla conclusione con 'Ritorno a Buenos Aires' di Marco Bechis in Concorso, interpretato da Adriano Giannini e Ana Celentano, e con 'Kami Nour (A Bit of Light)' di Ali Asgari. Fuori concorso arriveranno il documentario 'What Love Builds' di Russell Crowe e 'Nino . Un film su Nino Rota' di Walter Fasano, omaggio al grande compositore italiano.
Sabato 12 settembre sarà il giorno della chiusura e della consegna dei premi. Dopo la cerimonia finale, il film di chiusura sarà 'Dio ride' di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Nel pomeriggio spazio anche a 'Il desiderio di essere inutile – Hugo a Venezia', progetto speciale realizzato in collaborazione con la Settimana della Critica e le Giornate degli Autori. (di Paolo Martini e Lucrezia Leombruni)