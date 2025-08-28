Camilla Mancini nel cast di 'Forum', è lei la nuova assistente di Barbara Palombelli

La conduttrice avrebbe letto i due libri scritti dalla ragazza, “Sei una farfalla” e “Libera di essere me”, e ne sarebbe rimasta colpita, di qui il provino che l'ha convinta

Sarà Camilla Mancini, figlia dell'ex ct azzurro Roberto, ad affiancare Barbara Palombelli a 'Forum', nel tradizionale ruolo di valletta-assistente, per la nuova edizione del programma di Canale5. A quanto apprende l'Adnkronos, la scelta sarebbe avvenuta dopo che la conduttrice Barbara Palombelli avrebbe letto i due libri scritti da Camilla Mancini ('Sei una farfalla' e 'Libera di essere me'), ne sarebbe rimasta favorevolmente colpita ed avrebbe deciso di farle un provino, il cui esito è stato evidentemente positivo.

Lo scorso sabato, l'ingaggio di Camilla a 'Forum' è stato anche foriero di un siparietto allo stadio Olimpico tra Roberto Mancini e Barbara Palombelli. I due si sono infatti incontrati sugli spalti della partita della Roma contro il Bologna e Mancini non ha mancato di sottolineare alla conduttrice che la figlia "è una ragazza tosta".

Il riferimento è probabilmente anche al vissuto non semplicissimo di Camilla. Classe 1997, Camilla convive fin dalla sua nascita con una mobilità leggermente ridotta di una parte del volto. Lo ha raccontato lei stessa nel primo dei suoi libri, 'Sei una farfalla', dove la narrazione autobiografica si sofferma anche sugli episodi di bullismo di cui è stata vittima negli anni della scuola e su come sia riuscita ad andare oltre.