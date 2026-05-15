circle x black
Cerca nel sito
 

L'ex star di 'Zack e Cody' Dylan Sprouse e Barbara Palvin aspettano un figlio, la rivelazione a Cannes

La supermodella ungherese ha mostrato per la prima volta il pancione sul red carpet del festival

Barbara Palvin e Dylan Sprouse - Ipa
Barbara Palvin e Dylan Sprouse - Ipa
15 maggio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Dylan Sprouse e Barbara Palvin saranno presto genitori. La supermodella ungherese, 32 anni, ha mostrato per la prima volta il pancione sul red carpet del 79esimo Festival di Cannes insieme all'attore e marito, 33 anni.

CTA

Per la sfilata sul tappeto rosso, Sprouse ha scelto un tuxedo blu scuro con rever e bottoni neri. Barbara Palvin, invece, ha optato per un abito vaporoso color 'azzurro baby', stretto sul busto e più ampio nella gonna, con piume applicate sul fondo 'ton sur ton'. I due erano raggianti: si sono scambiati sorrisi e hanno accarezzato a turno il pancione. Questa gravidanza arriva dopo un percorso personale complesso. Quale tempo fa, la supermodella ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per l’endometriosi: "L'intervento mi ha aiutata molto e sono grata", aveva scritto sui social, incoraggiando le altre donne alla prevenzione.

La coppia

Secondo quanto riportato da 'Tmz' la nascita sarebbe prevista tra agosto e settembre, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Per i due si tratta di un nuovo capitolo importante di un amore nato con un messaggio sui social. Dylan Sprouse e Barbara Palvin stanno insieme dal 2018, anno in cui tutto è cominciato con un messaggio su Instagram inviato dall'ex star di Disney Channel (insieme al fratello gemello Cole, protagonisti della sitcom 'Zack e Cody al Grand Hotel'). Lei - come lui ha raccontato più volte con ironia - gli rispose soltanto sei mesi dopo, dando il via a una storia che da allora non si è più fermata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cannes 2026 festival di cannes dylan sprouse barbara palvin dylan sprouse papà
Vedi anche
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza