Musica, intrattenimento e film d'animazione. Cosa vedere in tv a Capodanno? Il palinsesto televisivo, come ogni anno, offre un ventaglio di proposte per chi decide di trascorrere la notte di San Silvestro a casa. Immancabili i due show tradizionali di fine anno in diretta su Rai 1 e su Canale 5.

L'Anno che verrà - Rai 1

Sarà Marco Liorni a guidare il pubblico di Rai1 nell'accoglienza del nuovo anno con un evento ricco di musica, comicità e spettacolo. Il tradizionale appuntamento di Rai1, 'L'anno che verrà', in diretta stasera a partire dalle 21, quest'anno avrà come sfondo il lungomare di Reggio Calabria.

Tra gli ospiti in scaletta: i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna e molti altri. E durante la serata anche un omaggio a Mino Reitano. Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

Capodanno in Musica - Canale 5

Dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, Canale 5 propone 'Capodanno in musica' condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica, circa alle 21:00.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Tutti cantano i Queen - Nove

Un evento imperdibile per tutti i fan dei Queen. Nove propone: 'Tutti cantano i Queen', una programmazione speciale con due concerti della band che hanno segnato la loro carriera. Il ‘Queen Live At Wembley Stadium del 1986’ e il ‘Freddie Mercury Tribute Concert del 1992’, proposti con una versione innovativa cioè con i testi delle canzoni visibili sul piccolo schermo, come un vero karaoke.

I film

Su Rai2 appuntamento alle 21:20 con un classico Disney per i più piccoli, 'Gli Aristogatti'. Su Rai 3, invece, 'Il piccolo diavolo' film comico con Roberto Benigni. Su Italia 1 alle 21:20 c'è ‘Independence Day’ con Will Smith.