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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sposi, matrimonio a inizio autunno nelle Marche

Il settimanale Chi 'annuncia' le nozze: affisse le pubblicazioni

Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti
Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti
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07 settembre 2026 | 18.54
Redazione Adnkronos
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Matrimonio imminente per Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis. Il settimanale Chi 'annuncia' le nozze dopo "le pubblicazioni di matrimonio apparse nei giorni scorsi al Comune di Roma". Il settimanale anticipa che le nozze verranno celebrate ad inizio autunno nelle Marche. Una scelta non casuale, visto che Giorgia Cardinaletti, 39 anni, è originaria di Fabriano. Il matrimonio coronerà la relazione cominciata poco più di un anno fa e vissuta con estrema discrezione dai due protagonisti.

Cardinaletti è uno dei volti più noti del Tg1 e conduce l'edizione delle 20 del telegiornale di Raiuno. Quest'anno è stata impegnata anche al Festival di Sanremo, come co-conduttrice accanto a Carlo Conti per una sera. Francesco Bechis, 31 anni, figlio di Franco Bechis, direttore del sito Open, è una firma della cronaca politica del Messaggero.

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Giorgia Cardinaletti Francesco Bechis
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