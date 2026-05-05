circle x black
Cerca nel sito
 

Carloni (Cna Umbria): "Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026"

"Festa gratuita e aperta a tutti per ringraziare il territorio del supporto"

Presentazione della 53esima edizione di ‘Umbria Jazz’ - (Foto Umbria Jazz)
Presentazione della 53esima edizione di ‘Umbria Jazz’ - (Foto Umbria Jazz)
05 maggio 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il 2026 è per noi un anno importante perché celebriamo il 30esimo anno dalla nascita dell'associazione. Abbiamo quindi deciso di condividere questo momento con un'istituzione del nostro territorio, che ormai la fa da padrona nel panorama mondiale, Umbria Jazz. Per l’occasione abbiamo organizzato il pre-opening del 2 luglio con l’artista Serena Brancale, una cantante poliedrica che combina tradizione e innovazione. Abbiamo pensato che fosse la protagonista giusta per i nostri festeggiamenti”. Lo afferma Michele Carloni, presidente Cna Umbria, partecipando a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz’, il festival di musica jazz in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026. La 53esima edizione, che sarà aperta da Sting, prevede 257 eventi, più di 80 band, 380 musicisti e 14 palcoscenici tra piazze, teatri e spazi all’aperto.

CTA

Il momento di festa, gratuito e aperto a tutti, è un modo con cui Cna Umbria restituisce qualcosa “alle imprese e ai cittadini che ci supportano. Negli ultimi vent'anni siamo cresciuti molto e lo dobbiamo anche a loro, per questo il concerto sarà gratuito per tutto il territorio” conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Jazz Festival Concerto
Vedi anche
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza