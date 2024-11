Carmen Russo e la crisi con Enzo Paolo Turchi, scoppiata durante la partecipazione del marito al Grande Fratello, e il periodo più buio attraversato con il coreografo. La showgirl ne ha parlato oggi, sabato 23 novembre, nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Le parole di Carmen Russo

"Enzo Paolo è tornato a casa, è stato via due mesi. Mi è dispiaciuto, ma ero contenta, la famiglia si è riunita e Maria, nostra figlia, è felicissima così. Lui vive per la famiglia, è un punto forte", ha esordito Carmen Russo.

Durante l'esperienza al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha parlato dei suoi dubbi riguardo all'amore che Carmen provasse nei suoi confronti. Oggi, a Silvia Toffanin, Carmen Russo ha detto: "È normale che ci siano delle piccole crisi dopo 40 anni di relazione. Noi siamo bravi, perché li abbiamo sempre superati insieme. Lui si era convinto che non fosse l’uomo giusto per me. E vivere al Grande Fratello ha amplificato quest’idea. In 40 anni la vita cambia, l’amore si evolve, prima passavamo più tempo insieme. Adesso c’è anche Mia, e noi siamo sempre presenti per lei", ha detto la showgirl.

E ancora: "Abbiamo passato momenti non facili. Il nostro momento più difficile? Sicuramente quando eravamo alla ricerca di una gravidanza. Enzo mi diceva che anche se non avessimo avuto figli non sarebbe cambiato nulla tra di noi", ha detto Carmen Russo.

La showgirl ha parlato di quando ha perso entrambi i genitori: "In quel momento mi sono sentita abbandonata. Quando non ce li hai più i genitori, cominci ad essere una donna che deve darsi da fare. Io sono fortunata ad avere Enzo Paolo da oltre 40 anni. Lui ha più grinta di me", ha aggiunto.

"Quando lui era disperato al Grande Fratello non era davvero lui. Le insicurezze, col passare degli anni, aumentano. Servono le conferme. Anche se desiderava da anni partecipare al reality show. Lui è un uomo che non ha paura delle sue fragilità, è forte, le riconosce. Enzo Paolo ha il coraggio di piangere, e io lo amo per questo", ha concluso Carmen che si è emozionata raccontando la loro storia d'amore.