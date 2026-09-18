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"Mariotto tu sei a 'Ballando' e non capisci niente di ballo...", la frecciata di Caterina Balivo

Lo storico giurato del dance show di Rai1 è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Guillermo Mariotto, Caterina Balivo - La volta buona
Guillermo Mariotto, Caterina Balivo - La volta buona
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18 settembre 2026 | 17.14
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Mariotto tu sei a 'Ballando' e non capisci niente di ballo...". Con queste frecciata Caterina Balivo ha punzecchiato il giurato di 'Ballando con le stelle', Guillermo Mariotto, durante la puntata di oggi de 'La volta buona'.

Il botta e riposta è nato dopo che il giurato, ospite in studio, ha appoggiato le critiche di Cristiano Malgioglio a Elettra Lamborghini, nuova giurata di 'Tale e Quale Show'. Il paroliere ha definito infatti la cantante poco talentuosa, sostenendo che non sapesse "cantare né ballare".

Caterina Balivo ha preso subito le difese della cantante: "Non toccatemi Elettra Lamborghini". "Ci sono diverse opinioni sul fatto", ha commentato Mariotto lasciando chiaramente intendere la sua posizione a riguardo, contraria a quella della conduttrice.

A quel punto è arrivata la stoccata di Balivo: "Pure tu sei a 'Ballando' e non capisci niente di ballo". "Rimangiati subito quello che hai detto", ha replicato immediato Mariotto con tono scherzando, accogliendo la battuta della conduttrice.

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elettra lamborghini caterina balivo la volta buona cristiano malgioglio
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