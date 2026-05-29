Cecilia Larosa, 'Vivi' è il primo album

'Vivi' è il primo album della cantautrice calabrese Cecilia Larosa, pubblicato da Unalira, etichetta discografica diretta da Lorena Bassano, anche manager della stessa. Un lavoro intenso e profondamente personale che attraversa emozioni, fragilità, memoria e rinascita, raccontando la vita attraverso lo sguardo di un’artista che ha scelto di usare la musica come forma di verità e di condivisione. Tra pop contemporaneo, suggestioni soul e richiami alla tradizione mediterranea, 'Vivi' si muove tra dimensione intima e respiro universale, trasformando esperienze reali in canzoni che assumono la forma di pagine di diario. Un progetto costruito nel tempo, nato da un percorso di scrittura personale e sviluppato grazie alla produzione artistica di Piero Cassano, figura centrale nella crescita musicale della cantautrice. " Vivi è come un diario - racconta Cecilia Larosa - Nasce da paure, fragilità, domande e momenti in cui la musica è stata davvero il mio modo per ritrovare la strada. Ho sempre vissuto le canzoni come pagine da raccontare: ogni brano custodisce una parte autentica di me, delle mie emozioni, delle mie radici e del mio modo di guardare il mondo".

L’album affronta temi come amore, identità, libertà, resilienza emotiva e coraggio di scegliere sé stessi, intrecciando il percorso umano e artistico dell’autrice con immagini profondamente legate alla sua terra d’origine, la Calabria. Dentro il disco convivono storie personali, riflessioni intime e collaborazioni artistiche che hanno contribuito a dare forma a un lavoro ricco di sfumature emotive. Tra i momenti più significativi del progetto emerge la title-track 'Vivi', un brano nato da uno dei momenti più delicati della vita dell’artista e ispirato, nelle armonie e nelle atmosfere, allo storico classico 'Seven Seconds' di Youssou N'Dour e Neneh Cherry. Cecilia ha scelto di lasciarsi guidare dall’universo sonoro del celebre brano internazionale per costruire una melodia completamente nuova e personale, mantenendone intatta la forza emotiva. Accanto a questo, il disco alterna momenti più luminosi e pop come 'Tu Non Mi Basti Mai' e 'Indelebile', brani che mescolano leggerezza melodica e profondità emotiva, a canzoni più intime e riflessive come 'Fino a Te', nata da una demo incompleta di Piero Cassano e Claudia Ferrandi, o 'Duci Amuri Meu', intensa ballata sospesa tra italiano e dialetto calabrese, ispirata al mito di Orfeo ed Euridice e scritta insieme alla poetessa Ilda Tripodi.

L’album affronta anche temi generazionali e sociali. In 'Fermati un Istante', Cecilia riflette sulla velocità della società contemporanea e sulla perdita di autenticità nelle relazioni, mentre 'Cambia il Mondo' nasce dalla volontà di trasformare la musica in uno strumento di empatia e consapevolezza collettiva.Negli ultimi due anni Cecilia Larosa ha consolidato la propria presenza nella scena live italiana aprendo concerti di artisti come Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Tiromancino, Francesco Baccini, Lorenzo Fragola e Vasco Brondi, costruendo un rapporto sempre più diretto con il pubblico. Nel 2025 ha inoltre ricevuto un riconoscimento speciale ai Sanremo Music Awards nell’ambito della 76esima edizione del Festival di Sanremo, come artista distintasi per attività artistiche e musicali nel corso dell’anno. "Vivi non è soltanto il titolo del mio primo album - conclude l’artista -. È il messaggio che vorrei lasciare a chi lo ascolterà: un invito ad attraversare la vita fino in fondo, senza paura di sentire e di scegliere".