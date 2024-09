'Celebrate 06 Reunion', il 14 settembre si celebrano i 30 anni della musica della Nightlife italiana

Si terrà sabato 14 settembre l'evento musicale 'Celebrate 06 Reunion'. A partire dalle ore 20:00, la discoteca Meraki di Ariccia (via Quarto Negroni, 46 - Zona industriale) si trasformerà in un tempio della musica e della cultura per celebrare tre decenni di Nightlife italiana. Non solo una festa, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, che ripercorrerà le tappe più significative della scena musicale dagli anni '90 fino ad oggi. Sul palco si alterneranno ben 30 DJ, pronti a far rivivere le atmosfere dei primi rave party, passando per la musica progressive e arrivando alle tendenze elettroniche del 2025.

L'evento si aprirà con un Dj contest che darà spazio ai talenti emergenti, con l'elezione del vincitore dell'edizione 2024. Seguirà un tuffo nel passato, con un tributo alla techno dei primi rave party anni '90, con la partecipazione straordinaria di Luca Cucchietti, uno dei protagonisti dei mega party dell'epoca. A seguire, il pubblico potrà ballare al ritmo della musica progressive dal 1994 in poi, con le performance di Dj Vortex e Riccardo Brush. Ma 'Celebrate 06 Reunion' sarà anche l'occasione per guardare al futuro della musica elettronica con una veste del tutto nuova, in stile 2025. Tra i protagonisti di questa evoluzione, Dj Panda, la talentuosa e bellissima Dj Consuelo, e le spettacolari performance della Contessa Pinina Garavaglia e tanti altri.

La serata continuerà nella seconda sala al primo piano, dedicata alla musica house, dove si esibiranno Dj del calibro di Nino Scarico, Flavio Rago, accompagnati dalle percussioni di Frank Nastri. L'evento avrà inizio con un aperitivo open air nel giardino, dove sarà possibile gustare deliziosi barbecue e carni alla brace, e proseguirà fino all'alba con due stage musicali che sapranno soddisfare i gusti di tutti gli amanti della Nightlife. 'Celebrate 06 Reunion' è un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono rivivere le emozioni del passato, godersi il presente e scoprire cosa riserva il futuro della musica elettronica.