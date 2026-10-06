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Cesare Cremonini chiama Salmo: insieme nella title track di 'Amateur' e sul palco di Londra

Il rapper sarà anche il primo ospite annunciato del concerto-evento del 20 ottobre all'O2 Shepherd's Bush Empire, dove il cantautore bolognese presenterà dal vivo il disco registrato nella capitale britannica. Poi, a novembre, l'Amatour nei palazetti di Bologna, Torino e Milano.

Cesare Cremonini chiama Salmo: insieme nella title track di 'Amateur' e sul palco di Londra
06 ottobre 2026 | 10.30
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

Cesare Cremonini e Salmo per la prima volta insieme in studio e dal vivo. I due artisti uniscono infatti le forze nella title track di 'Amateur', il nuovo album del cantautore bolognese in uscita il 23 ottobre, e si preparano a condividere anche il palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra il prossimo 20 ottobre, in occasione della presentazione live del disco.

L'incontro tra i due artisti nasce durante la fase di lavorazione del nuovo progetto di Cremonini, subito dopo la conclusione del tour più importante della sua carriera. È lo stesso cantante a cercare Salmo mentre prende forma quello che definisce un nuovo capitolo artistico, con l'obiettivo di rimettere in discussione regole e convenzioni costruite in ventisette anni di carriera e realizzare un album che riporti al centro la forza della musica.

Cremonini individua proprio in Salmo il compagno ideale per affrontare questa nuova fase creativa, attratto dalla libertà artistica e dalla capacità del rapper sardo di attraversare generi e linguaggi differenti senza compromessi. Salmo accetta l'invito e raggiunge l'artista nello Studio 13 di Londra, partecipando a una fase cruciale della realizzazione del disco.

Da questo incontro nasce 'Amateur', il brano che dà il titolo all'album. "A Londra Salmo è stato il mio angelo custode. È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida", afferma Cremonini.

La collaborazione prenderà forma anche dal vivo il 20 ottobre all'O2 Shepherd's Bush Empire, dove Salmo sarà il primo ospite annunciato dell'evento con cui Cremonini presenterà per la prima volta le nuove canzoni a tre giorni dall'uscita del disco. Per l'artista sarà un ritorno nella città in cui l'album è stato registrato, in una serata dedicata alla nuova musica insieme ai musicisti e ai collaboratori che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Intanto cresce l'attesa anche per 'Amatour', la tournée che prenderà il via il 24 novembre dal Palaprometeo di Ancona con una data zero già sold out e proseguirà tra Bologna, Torino e Milano. Diverse date risultano già esaurite, mentre a Torino è stata aggiunta una terza serata il 12 dicembre all'Inalpi Arena. Radio Deejay sarà la radio ufficiale del tour.

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Amateur Concerto evento Tournée Album Rapper Cantautore
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