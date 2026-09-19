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Chanel Totti a Verissimo: "Sulla mia famiglia tante cattiverie. Sogno di diventare presto mamma"

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è la prima ospite del talk show di Silvia Toffanin

Chanel Totti - Verissimo
Chanel Totti - Verissimo
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19 settembre 2026 | 17.01
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Chanel Totti si è detta "molto emozionata" per la sua prima intervista televisiva. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata ospite oggi, sabato 19 settembre, a Verissimo nella prima puntata della nuova stagione.

La vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express si è presentata al pubblico e ha parlato del suo rapporto speciale con i due fratelli Christian e Isabel. "Mio fratello Christian l'ho sempre vissuto come punto di riferimento, anche se sono sempre stata io più avanti. Le donne sono sempre un passo avanti, ammettiamolo. Ancora oggi litighiamo, abbiamo due caratteri totalmente opposti. Lui è protettivo e geloso".

Diverso, invece, il legame con la più piccola di casa, Isabel: "La principessa di casa. Io quando è nata avevo solo 9 anni, è stata un'emozione unica". La 19enne ha poi confidato di voler diventare presto mamma: "Solo che manca la materia prima", ha scherzato. "Non c'è nessuno, ma vediamo. Mi piacerebbe tantissimo avere lo stesso legame che ho io con mamma. Sono stata fidanzata ma basta, ma non ho avuto termini paragoni per dire se sono stata davvero innamorata. Gli uomini non si fanno molto avanti. Io non lo cerco, se arriva, arriva. Mi piace moro però, questo ne sono sicura", ha detto la giovane, parlando della sua vita sentimentale.

Le confidenze

Chanel ha parlato anche delle difficoltà legate alla crescita sotto i riflettori, essendo figlia di due personaggi noti: "Io mi ricordo quando ero piccola e frequentavo gli sport mi sentivo osservata. Ero 'figlia di' e quindi erano tutti incuriositi da me. Anche ora, gli occhi addosso e non mi piacciono. Iniziavo sempre gli sport con un'altra amica, mai da sola. Come se mi sentivo più accompagnata e protetta". Oggi, però, dice di aver imparato a convivere con l'attenzione del pubblico: "Adesso ci convivo tranquillamente. Io non mi reputo nessuno, quando mi chiedono la foto io mi chiedo che ci devono fare con la foto mia. Ma non mi pesa".

Nel corso dell'intervista Chanel ha affrontato anche il tempo della separazione dei genitori, un periodo vissuto con particolare difficoltà anche a causa della notorietà dei due genitori: "Credo che nessuno voglia i propri genitori separati, non è una cosa bella. Può capitare. Le cose brutte sono altre. Io l'ho vissuta male anche perché sono due persone molto conosciute, quindi sui social si parlava tanto. C'erano tante cattiverie e cose non vere. Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi".

Un dolore che oggi sembra pesare di meno. E sul matrimonio della amdre Ilary Blasi con Bastian Muller, Chanel si è detta molto contenta: "Io per la mamma sono davvero felice. Se lei è felice, lo sono anche io".

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chanel totti ilary blasi francesco totti
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