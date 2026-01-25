circle x black
Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio

In diretta dalle 19:30 sul NOVE

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
25 gennaio 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, torna oggi domenica 25 gennaio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ con un nuovo appuntamento tra attualità, tv, cinema, musica.

Tra gli ospiti della puntata spicca in esclusiva Noah Wyle, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per la serie di enorme successo internazionale ‘The Pitt’, di cui è anche produttore, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max.

Spazio a Claudio Regeni, Paola Deffendi e all'avvocata Alessandra Ballerini, a dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 al Cairo, a cui è dedicato il documentario ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’.

In studio, quindi, il premio Oscar Paolo Sorrentino, al cinema con ‘La grazia’, presentato in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, accolto con 8 minuti di applausi e standing ovation, e per cui Toni Servillo ha vinto, tra gli altri premi, la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile.

E ancora: Walter Veltroni, autore del ciclo di romanzi gialli con protagonista il commissario di polizia Giovanni Buonvino, giunto al sesto capitolo, ‘Buonvino e l’omicidio dei ragazzi’; Christian De Sica e Lillo, protagonisti del nuovo film di Eros Puglielli ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’; il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, in uscita con ‘Le simmetrie nascoste. Perché la fisica è alle radici dell’intelligenza artificiale di oggi e di domani’; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, autore del nuovo saggio ‘L’antidoto’; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’ con: Noemi live con il singolo ‘Bianca’; Nino Frassica; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band protagonisti della seconda edizione di ‘Red Carpet – Vip al Tappeto’; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Diego Abatantuono; Lillo; Cristiano Malgioglio; l’astrologo Simon & The Stars; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

