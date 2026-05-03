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Che tempo che fa, oggi domenica 3 maggio: gli ospiti e le anticipazioni

Gli ospiti della puntata di oggi, in onda alle 19.30 sul Nove

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
03 maggio 2026 | 09.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Che tempo che fa torna oggi, domenica 3 maggio, alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+ con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

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Tra gli ospiti della puntata, in esclusiva il Premio Oscar Pedro Almodóvar, in occasione dell’uscita nelle sale del suo nuovo film 'Amarga Navidad', in concorso al prossimo Festival di Cannes e al cinema dal 21 maggio. Nei suoi oltre 40 anni di straordinaria carriera, il pluripremiato regista ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar (nel 2000 per il Miglior film straniero con 'Tutto su mia madre' e nel 2003 per la Miglior sceneggiatura con 'Parla con lei'), sei Goya, due David di Donatello, sei Nastri d’Argento, quattro premi al Festival di Cannes, cinque Bafta e due Leoni d’Oro (di cui uno alla carriera).

Spazio ad Alberto Angela, protagonista della nuova stagione di 'Ulisse - Il piacere della scoperta', che nel 2026 festeggia i 25 anni di programmazione. Luca Parmitano, a pochi giorni dalla conclusione della Missione Artemis, che ha visto quattro astronauti orbitare attorno alla Luna raggiungendo la massima distanza mai registrata tra gli esseri umani e la Terra, 406.771 chilometri, segnando l’inizio di una nuova fase dell’esplorazione umana della Luna. Emmanuel Carrère, vincitore del Prix Médicis e del Premio Grand Continent per il libro 'Kolchoz', in uscita in Italia il prossimo 5 maggio, un omaggio a sua madre, Hélène Carrère d’Encausse, scomparsa nel 2023, la più influente storica francese dell’Unione Sovietica e della Russia, segretaria perpetua dell’Académie française.

Walter Veltroni, autore del romanzo 'Il bar di Cinecittà', che restituisce la magia, le contraddizioni e l’umanità di Cinecittà, che nel 2027 festeggerà i 90 anni dalla sua inaugurazione. Enrico Brignano, protagonista su Nove con 'Quando c’è Brignano...', ciclo di sei puntate in onda ogni mercoledì in prima serata dedicato ai suoi migliori spettacoli teatrali, e presto nuovamente in tour sui palchi di tutta Italia con lo spettacolo di grandissimo successo 'Bello di mamma'.

E ancora: Antonio Scurati; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. A chiudere la puntata l’appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Luca Parmitano; Diego Abatantuono; Iva Zanicchi; Nino Frassica; Cristiano Malgioglio; Alessia Marcuzzi; Lello Arena; Orietta Berti; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

 

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Premio Oscar Pedro Almodóvar Che tempo che fa Fabio Fazio Luciana Littizzetto Filippa Lagerbäck
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