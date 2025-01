Prima puntata del 2025 in onda in diretta sul Nove alle 19.30 e in streaming su Discovery+

Ospiti speciali oggi, domenica 19 gennaio, per la prima puntata del 2025 di 'Che Tempo Che Fa'. Ci saranno Papa Francesco e Cecilia Sala nel programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, in onda ogni domenica alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+.

In studio anche Max Pezzali, protagonista dello show 'Max Forever – Questo Pala non è un albergo', di nuovo in scena con 7 nuove date al Palazzo dello Sport di Roma dal 24 gennaio, dopo lo straordinario successo delle prime 18 date di Milano e Roma andate tutte sold out.

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, di nuovo insieme al cinema con '10 giorni con i suoi', terzo capitolo della celebre saga cinematografica diretta da Alessandro Genovesi. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. In collegamento da Washington Antonio Di Bella, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini, Michele Serra ed Edoardo Prati.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che Tempo Che Fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Elia Nuzzolo, che ha interpretato Max Pezzali nella serie 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883', l’astrologo Simon & The Stars, Giovanni Esposito e Gigi Marzullo. Torna al tavolo anche Max Pezzali.