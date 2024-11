Nuova puntata di 'Che tempo che fa' stasera, domenica 3 novembre 2024, dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Ospiti del nuovo appuntamento della trasmissione di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, la segretaria del Pd Elly Schlein, Carlo Verdone, Achille Lauro, Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio. E ancora Gianrico Carofiglio, Michela Matteoli, Roberto Burioni, Antonio Di Bella, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Michele Serra, Stefano Sottile, Maccio Capatonda, Ema Stokholma, Francesca Manzini.

Carlo Verdone, con oltre 45 anni di straordinaria carriera e un palmares di premi nazionali e internazionali che include 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro per l’amatissima serie tv 'Vita da Carlo', giunta alla sua terza stagione, in partenza il prossimo 16 novembre. Regista e interprete di intramontabili successi come 'Un sacco bello' (1980), 'Bianco, rosso e Verdone' (1981), 'Borotalco' (1982), 'Acqua e sapone (1983)', 'Viaggi di nozze' (1995), 'Posti in piedi in paradiso' (2012), Verdone è inoltre membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la giuria che assegna gli Oscar.

Achille Lauro live con l’ultimo singolo 'Amore Disperato', presentato lo scorso settembre al Suzuki Music Party, che ha raggiunto la vetta della classifica EarOne a inizio ottobre. Giudice della 18esima edizione di X Factor, l'artista ha partecipato, in gara e come ospite, a 5 Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha conquistato 13 dischi d’oro e 32 dischi di platino.

Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio, rispettivamente regista e attore protagonista, nel ruolo di Luigi Pirandello, di 'Eterno Visionario', nelle sale dal prossimo 7 novembre dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma nella sezione non competitiva Grand Public. Il film rappresenta la quarta collaborazione tra cinema e teatro, per Placido - che in 50 anni di carriera ha conquistato 8 David di Donatello e 5 Nastri d'argento - e Bentivoglio, che dal suo esordio nel 1980 in “Il bandito dagli occhi azzurri” ha collezionato 3 David di Donatello, 1 Coppa Volpi, 2 Premi Pasinetti, 1 Nastro d’Argento, 3 Ciak d’Oro, 2 Premi Flaiano.

E ancora: lo scrittore Gianrico Carofiglio, creatore del popolarissimo personaggio dell'avvocato Guido Guerrieri, ora nelle librerie con il saggio “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”; Michela Matteoli, Direttore del programma di Neuroscienze dell'Istituto Clinico Humanitas e dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, membro della European Molecular Biology Organisation e autrice di “La fioritura dei neuroni”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; in collegamento dagli Stati Uniti Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Michele Serra.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata anche: Stefano Sottile, saltatore in alto che alle scorse Olimpiadi di Parigi ha segnato il proprio record personale saltando 2.34 metri, seconda miglior misura nazionale di sempre; Maccio Capatonda ed Ema Stokholma, nuovi volti della serie tv 'Vita da Carlo'; l’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini.