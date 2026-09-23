circle x black
Cerca nel sito
 

Raffaella Griggi debutta a 'Chi l'ha visto?': "Continuiamo la strada di Sciarelli con dedizione"

Con queste parole di omaggio a chi l'ha preceduta, ha preso ufficialmente il via il tanto atteso cambio di conduzione per la trasmissione della prima serata

Raffaella Griggi - Rai3
Raffaella Griggi - Rai3
23 settembre 2026 | 21.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Buonasera, benvenuti a ‘Chi l’ha visto?’, è ancora ‘Chi l’ha visto?’. Federica (Sciarelli, ndr) aveva finito qui la sua bellissima passeggiata come l’aveva chiamata lei a luglio con l’applauso grato e commosso del gruppo della redazione e noi da qui continuiamo la strada con dedizione appassionata, umanità e cura”. Così Raffaella Griggi ha aperto questa sera la nuova stagione dello storico programma di approfondimento e cronaca nera di Rai3.

Con queste parole di omaggio a chi l'ha preceduta, ha preso ufficialmente il via il tanto atteso cambio di conduzione per la trasmissione della prima serata. 'Chi l'ha visto?' entra così in una nuova era affidata alle mani di Griggi, volto già noto al pubblico in quanto storica inviata del programma, che raccoglie da stasera il pesante testimone lasciato lo scorso luglio da Federica Sciarelli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Chi l'ha visto? Rai3 Federica Sciarelli Raffaella Griggi
Vedi anche
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza